ЦСКА разгромил «Ростов» благодаря голу и передаче Фернандеса в последнем матче за клуб

Сегодня, 21 мая, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал «Ростов». Хозяева одержали победу — 4:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На четвёртой минуте забил защитник ЦСКА Марио Фернандес, ему ассистировал Иван Обляков. На 10-й минуте взятием ворот отметился полузащитник хозяев Жан-Филипп Гбамен, голевой пас отдал Марио Фернандес.
На 52-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков довёл счёт до разгромного. На 88-й минуте отличился защитник Игорь Дивеев.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).
Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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