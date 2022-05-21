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Агаларов — лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/2022. Дзюба и Смолов — в топ-5

Агаларов — лучший бомбардир РПЛ сезона-2021/2022. Дзюба и Смолов — в топ-5
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Сегодня, 21 мая, завершился розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который забил 19 голов.

Лучшие бомбардиры РПЛ сезона-2021/2022:

1. Гамид Агаларов («Уфа») – 19 голов;
2. Матео Кассьерра («Сочи») – 14 голов;
3. Дмитрий Полоз («Ростов») – 14 голов;
4. Фёдор Смолов («Динамо») – 12 голов;
5. Артём Дзюба («Зенит») – 11 голов.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах за вылет в ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».

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