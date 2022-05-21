Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Фиорентина» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Больше похоже на чудо». Карпин прокомментировал итоги сезона для «Ростова»

«Больше похоже на чудо». Карпин прокомментировал итоги сезона для «Ростова»
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:4) высказался об итогах сезона для команды.

«Сказать, что очень доволен, – ничего не сказать. Больше похоже на чудо. В реалиях, в которых мы оказались в марте, без шести иностранцев. Если бы это были иностранцы на разных позициях, то ладно, а тут без трёх опорных полузащитников… И два центральных защитника. Если бы уехали с разных позиций игроки, можно было бы подменить. Подменили, чем могли. Результат, думаю, превзошёл самые радужные ожидания», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме
ЦСКА разгромил «Ростов» благодаря голу и передаче Фернандеса в последнем матче за клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022