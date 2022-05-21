«Больше похоже на чудо». Карпин прокомментировал итоги сезона для «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:4) высказался об итогах сезона для команды.
«Сказать, что очень доволен, – ничего не сказать. Больше похоже на чудо. В реалиях, в которых мы оказались в марте, без шести иностранцев. Если бы это были иностранцы на разных позициях, то ладно, а тут без трёх опорных полузащитников… И два центральных защитника. Если бы уехали с разных позиций игроки, можно было бы подменить. Подменили, чем могли. Результат, думаю, превзошёл самые радужные ожидания», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 21 мая 2022
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