Быстров: Слуцкий обделался, и это факт!

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал вылет «Рубина» во главе с тренером Леонидом Слуцким из РПЛ.

«Казанцы начали тонуть в болоте, и в команде не нашлось ни лидера, ни дядьки, который, скрипя зубами, помог бы вытащить команду оттуда. И Слуцкий оказался к этому абсолютно не готов. Всё хиханьки-хаханьки, хорошо, когда с тебя не требуют результата. Но как только они окунулись туда – всё! Сегодня фаворитом матча была «Уфа», как это ни странно. Играли дома у «Рубина», но мы сразу говорили, что фаворит – «Уфа». Этим всё сказано. Слуцкий обделался, и это факт!» — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). В зоне вылета из РПЛ финишировали казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». В стыковых матчах с клубами ФНЛ примут участие «Уфа» и «Химки».