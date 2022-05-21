«Динамо» бьётся за серебро, Слуцкий — за выживание. Онлайн 30-го тура РПЛ

Привет, друзья! Вот и подходит к завершению очередной сезон в Российской Премьер-Лиге. 21 мая состоится заключительный тур, все матчи пройдут в один временной слот — 17:00 мск. Возможно, следующий чемпионат пройдёт уже по иной формуле, по крайней мере, давно ходят такие разговоры. А пока сосредоточимся на нынешнем турнире, ведь осталось всего восемь матчей.



Да, мы уже давно знаем чемпиона, но при этом есть ещё несколько интриг (несмотря на отсутствие еврокубковых квот в новом сезоне). К примеру, кто всё-таки окажется на втором месте в таблице, кто вылетит из РПЛ напрямую (один клуб уже известен), а кому придётся играть в стыковых матчах? Ответы на эти вопросы вы узнаете с помощью нашей трансляции заключительного тура.