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РПЛ — последний 30-й тур 21 мая 2022, обзорная таблица результатов в реальном времени — прямая онлайн трансляция

«Динамо» бьётся за серебро, Слуцкий — за выживание. Онлайн 30-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко
Онлайн 30-го тура РПЛ
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Все матчи — в одной трансляции.

Привет, друзья! Вот и подходит к завершению очередной сезон в Российской Премьер-Лиге. 21 мая состоится заключительный тур, все матчи пройдут в один временной слот — 17:00 мск. Возможно, следующий чемпионат пройдёт уже по иной формуле, по крайней мере, давно ходят такие разговоры. А пока сосредоточимся на нынешнем турнире, ведь осталось всего восемь матчей.

Да, мы уже давно знаем чемпиона, но при этом есть ещё несколько интриг (несмотря на отсутствие еврокубковых квот в новом сезоне). К примеру, кто всё-таки окажется на втором месте в таблице, кто вылетит из РПЛ напрямую (один клуб уже известен), а кому придётся играть в стыковых матчах? Ответы на эти вопросы вы узнаете с помощью нашей трансляции заключительного тура.

📺 Где смотреть «Динамо» — «Сочи», «Химки» — «Спартак» и другие матчи 30-го тура РПЛ
Live Кирилл Закатченко

📺 Где смотреть «Динамо» — «Сочи», «Химки» — «Спартак» и другие матчи 30-го тура РПЛ

Каждый матч можно посмотреть в прямом эфире, начиная с 16:55. А текстовая трансляция — на «Чемпионате».

«Краснодар» — «Ахмат» («Матч Боец»)
«Крылья Советов» — «Локомотив» («Матч Футбол 1»)
ЦСКА — «Ростов» (Матч Футбол 3«)
«Динамо» — «Сочи» («Матч Премьер»)
«Рубин» — «Уфа» («Матч Арена»)
«Арсенал» — «Урал» («Матч Игра»)
«Нижний Новгород» — «Зенит» («Матч Страна»)
«Химки» — «Спартак» («Матч Футбол 2»)

00:16 Кирилл Закатченко

📌 Собрали для вас интриги последнего тура. Даже без «золотой» гонки и борьбы за еврокубки есть за чем следить.

Какие интриги остались в последнем туре РПЛ? Нас ждут ещё два суперматча! Какие интриги остались в последнем туре РПЛ? Нас ждут ещё два суперматча!
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