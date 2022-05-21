Ротенберг — о «Динамо» — «Сочи»: спектакль, который все должны видеть и смотреть в футболе

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о разгромной победе в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Динамо» (5:1).

«Все прекрасно понимают, что команда существует только третий сезон в РПЛ. В прошлом сезоне пятое место, в этом — второе. Очень красивая победа была сегодня над «Динамо». Очень показательная в плане физической подготовки спортсменов и хладнокровия. Сегодня было как спектакль, который все должны видеть и смотреть в футболе. Результат дал о себе знать. Второе место — это очень высокая награда для ребят. Без команды такой результат невозможен. У нас есть команда», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» в 30 матчах набрало 53 очка и финишировало на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (56) — на втором месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».