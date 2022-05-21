Примера подала жалобу на «ПСЖ» в УЕФА из-за того, что клуб подписал контракт с Мбаппе

Руководство Примеры направило жалобу в УЕФА в связи с тем, что «ПСЖ» подписал контракт с форвардом Килианом Мбаппе. Лига направила жалобы в УЕФА, властям Франции и Евросоюза.

В Ла Лиге считают, что «ПСЖ» подобными сделками нарушает финансовый фэйр-плей. Примера напомнила о серьёзных убытках парижан по итогам прошлого года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Более того, утверждалось, что стороны уже согласовали контракт. Но теперь СМИ сообщают, что француз решил остаться в команде, после того как ему сделали сверхщедрое предложение.



Ожидается, что Мбаппе официально объявит о своём решении завтра, 22 мая.



Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.