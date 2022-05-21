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Мелкадзе: «Сочи» может составить конкуренцию «Зениту». Сегодня мы вторые, завтра — первые

Мелкадзе: «Сочи» может составить конкуренцию «Зениту». Сегодня мы вторые, завтра — первые
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что его команда может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство России.

«Любой команде можем составить конкуренцию, даже «Зениту». Нет ничего невозможного. Сегодня заняли второе, завтра первое.

Сборы? Вроде как в Сочи. Если все есть, зачем куда-то ехать», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 21 мая, в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московское «Динамо» встречалось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась разгромной победой сочинцев со счётом 5:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

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