Бийол: хотел бы, чтобы Березуцкий остался в ЦСКА. Он поверил в меня

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после заключительного матча сезона поделился мнением о работе главного тренера команды Алексея Березуцкого. Бийол выразил надежду, что специалист продолжит работу с командой, несмотря на слухи о его уходе.
«Да, Березуцкий в меня поверил. Я ему очень благодарен. Думаю, что я хорошо провёл этот сезон, но было много взлётов и падений. Конечно, я хотел бы, чтобы Березуцкий остался. Сейчас им надо подготовить команду к новому сезону, и мы посмотрим, что из этого выйдет», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
ЦСКА в матче 30-го тура разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
- 21 мая 2022
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