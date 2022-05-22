«РБ Лейпциг» завоевал первый трофей в истории клуба — Кубок Германии

Вчера, 21 мая, «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии обыграл «Фрайбург» (1:1, 4:2 по пен.).



Отметим, что для клуба, основанного в 2009 году, это первый официальный трофей в истории. В 2019 и в 2021 годах «быки» уже выходили в финал Кубка страны, но терпели там поражения.



Также «РБ Лейпциг» за свою 13-летнюю историю дважды доходил до стадии полуфинала в еврокубках – в сезоне 2019/2020 «быки» уступили в 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» (0:3), а в нынешнем сезоне проиграли в полуфинале Лиги Европы шотландскому «Рейнджерс» (1:0; 1:3).



По итогам завершившегося чемпионата Германии сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Главным тренером «быков» является экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.