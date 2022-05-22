Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Альмквиста ответил на вопрос, вернётся ли полузащитник в «Ростов» летом

Агент Альмквиста ответил на вопрос, вернётся ли полузащитник в «Ростов» летом
Комментарии

Агент Карл-Йохан Франсен, представляющий интересы нападающего «Ростова» Понтуса Альмквиста, высказался о будущем игрока в российской команде.

«Возвращение Альмквиста в «Ростов»? Мы вернёмся к этому вопросу после решения ФИФА», — сказал Франсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в марте текущего года Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешёл в «Утрехт» до конца сезона-2021/2022.

Напомним, в начале мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Новость по теме
Агент Армина Гиговича сообщил, что игрок вернётся в «Ростов» летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022