Агент Альмквиста ответил на вопрос, вернётся ли полузащитник в «Ростов» летом

Агент Карл-Йохан Франсен, представляющий интересы нападающего «Ростова» Понтуса Альмквиста, высказался о будущем игрока в российской команде.



«Возвращение Альмквиста в «Ростов»? Мы вернёмся к этому вопросу после решения ФИФА», — сказал Франсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, в марте текущего года Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешёл в «Утрехт» до конца сезона-2021/2022.



Напомним, в начале мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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