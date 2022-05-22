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Агент Армина Гиговича сообщил, что игрок вернётся в «Ростов» летом

Агент Армина Гиговича сообщил, что игрок вернётся в «Ростов» летом
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Агент Ферхат Чифчи, представляющий интересы футболиста «Ростова» Армина Гиговича сообщил, что игрок вернётся в донской клуб летом.

«Армин вернётся в «Ростов» после 30 июня, как только закончится его аренда в «Хельсинборге», — сказал Чифчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В нынешнем сезоне 20-летний шведский игрок провёл за «Ростов» 13 матчей в Российской Премьер-Лиги и сумел сделать одну результативную передачу. Армин Гигович находится в аренде в шведском «Хельсинборге».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего шведского футболиста в € 2 млн.

«Ростов» завершил нынешний сезон Российской Премьер-Лиги на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков после 30 матчей.

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