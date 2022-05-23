Фанаты «Црвены Звезды» устроили огненное фаер-шоу на чемпионском матче команды

Вчера, 22 мая, «Црвена Звезда» обыграла «Вождовац» и стала по итогам сезона чемпионом Сербии. Фанаты команды устроили на домашнем стадионе «Райко Митич» огненное фаер-шоу.

В 37 матчах «Црвена Звезда» набрала ровно 100 очков. На два меньше у «Партизана», который вчера обыграл «Раднички». Отметим, что «Црвена Звезда» и «Партизан» 26 мая разыграют Кубок Сербии.

«Црвена Звезда» — девятикратный чемпион Сербии. Клуб выигрывал этот трофей последние пять лет. Также на счету команды четыре победы в Кубке Сербии.

В составе Югославии «Црвена Звезда» 19 раз становилась чемпионом страны, 12 раз — обладателем Кубка Югославии, дважды — Суперкубка и один раз победителем Кубка лиги Югославии.

Также на счету «Црвены Звезды» 14 трофеев в Союзной Республике Югославии.