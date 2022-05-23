«Слуцкий больше всех пострадал. Он — жертва». В «Рубине» высказались о работе тренера

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что не жалеет о сотрудничестве с главным тренером Леонидом Слуцким, несмотря на вылет команды из РПЛ.

«Не жалею ли, что не уволил его ранее? Никогда не считал, что присутствуют какие-то косвенные признаки его неудовлетворительной работы. Более того, считаю, что я сделал правильный выбор, пригласив этого специалиста. Нельзя результаты этого сезона привязывать к его компетенции.

Более того, считаю, что тренер больше всех пострадал. Он жертва в этой ситуации.

А какие вы видели косвенные признаки неудовлетворительного результата? У нас шесть игроков основного состава ушли, мы наигрывали на сборах другой состав», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».