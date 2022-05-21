Самая дикая концовка сезона! Так, как вылетел Слуцкий, из РПЛ ещё не вылетали

После разгрома от «Урала» в Казани наступил пик беспомощности. А «Рубин» всерьёз подвис в борьбе за место в РПЛ. В случае поражения от «Уфы» команда заняла бы предпоследнее место. Любой другой результат выводил их в стыки либо спасал от прямого вылета. Поэтому важность последнего тура была колоссальной. И клуб сделал всё, чтобы команда не осталась одна.

Слуцкий ещё неделю назад обратился к болельщикам – тренер увидел в них основную силу, способную удержать «Рубин» в РПЛ. Неудивительно, если смотреть на результаты последних месяцев. Если в конце осени команда играла просто плохо, то весной – какой-то бесконечный ужас. Ни результата, ни игры. Поэтому эмоции – единственное, что могло спасти их от вылета. И «Рубин» действительно здорово сработал. Возможно, впервые в сезоне. Бесплатные билеты, автограф-сессия и обращения в соцсетях: всё это собрало 25 142 человека на стадионе. И первый тайм точно их не разочаровал. А второй прошёл в бесконечных нервах.

Да, в нынешнее время это прозвучит немного удивительно, но «Рубин» имел преимущество в первые 45 минут. Хотя в них не особо верили даже букмекеры. Впрочем, преимущество было, скорее, во владении мячом. По ударам – равенство, по ударам в створ – 2-1 в пользу Казани. Просто в конце первого тайма им повезло: розыгрыш штрафного, столкновение двух игроков головами – и мяч отскочил к Лисаковичу. Тот пробил из-за штрафной, но под удар бросился Йокич. С поднятой рукой. Мяч попал в районе плеча, а Иванов пошёл смотреть повтор. И поставил пенальти после консультации с видеоассистентом. Ещё один сюрприз: нелюбимый Слуцким Иванов встал на сторону «Рубина». Хотя основания для обратного решения тоже были.

Интересно, что уже в перерыве на судей наехали со стороны «Уфы». Вот цитата защитника: «У нас в стране VAR трактуется так, как хочется. Когда одной команде нужен пенальти, они его ставят. Когда у другой команды такой же момент, то могут не поставить. Это делает один и тот же арбитр, у нас это в порядке вещей. Поэтому вполне логично, что судейство будет на стороне «Рубина», все мелкие нарушения в их сторону».

Виталий Лисакович Фото: rubin-kazan.ru

Казалось, второй тайм пройдёт по такому же сюжету: «Рубин» затушит все атаки «Уфы» и спокойно удержит результат. Ведь чему-то Слуцкий должен был научить команду за это время. Для Стукалова и его парней это был тайм жизни. Ведь все помнят слова гендиректора Шамиля Газизова, который сообщил, что клуб прекратит существование в случае вылета. Поэтому парни не могли бросить бороться. И у них получилось изменить ход игры.

После перерыва «Уфа» пошла в атаку. Оказалось, не всё так сложно. «Рубин» перестал даже бежать вперёд. Только один удар в створ за весь тайм у казанцев – просто позор. Помогло и то, что «Уфа» очень быстро отыгралась благодаря Камилову, так что второй гол, казалось, лишь дело времени.

Слуцкий нервно ходил по бровке, делал замены и заводил трибуны. Тренер не терял надежду. Но это не помогло избежать второго гола – ошибка обороны, Ортиз выбежал один на один и перекинул Медведева.

А вот дальше началось самое дикое: уже в добавленное время Урунов бестолково ткнул сзади по ноге Тальби. Закономерный пенальти. К мячу вновь подошёл Лисакович. Всё это происходило чуть ли не на фоне драки на поле. И нападающий не справился с эмоциями – пробил в штангу. И похоронил надежду на спасение.

Сразу после этого финальный свисток – «Рубин» на 15-м месте и вылетает из РПЛ. Если не будет моратория или других решений. «Уфа» попала в стыковые матчи и продолжает борьбу за собственное будущее. Пожалуй, это была самая дикая концовка сезона.