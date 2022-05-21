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«Рубин» — «Уфа» — 2:2, видео, голы, обзор матча, 21 мая 2022 года, РПЛ — концовка матча, как Слуцкий ещё не вылетали

Самая дикая концовка сезона! Так, как вылетел Слуцкий, из РПЛ ещё не вылетали
Дмитрий Зимин
Так, как вылетел Слуцкий, из РПЛ ещё не вылетали
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«Уфа» забила победный в компенсированное время, а потом получила пенальти!

После разгрома от «Урала» в Казани наступил пик беспомощности. А «Рубин» всерьёз подвис в борьбе за место в РПЛ. В случае поражения от «Уфы» команда заняла бы предпоследнее место. Любой другой результат выводил их в стыки либо спасал от прямого вылета. Поэтому важность последнего тура была колоссальной. И клуб сделал всё, чтобы команда не осталась одна.

Слуцкий ещё неделю назад обратился к болельщикам – тренер увидел в них основную силу, способную удержать «Рубин» в РПЛ. Неудивительно, если смотреть на результаты последних месяцев. Если в конце осени команда играла просто плохо, то весной – какой-то бесконечный ужас. Ни результата, ни игры. Поэтому эмоции – единственное, что могло спасти их от вылета. И «Рубин» действительно здорово сработал. Возможно, впервые в сезоне. Бесплатные билеты, автограф-сессия и обращения в соцсетях: всё это собрало 25 142 человека на стадионе. И первый тайм точно их не разочаровал. А второй прошёл в бесконечных нервах.

Россия - Премьер-Лига. 30-й тур
21 мая 2022, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 2
Уфа
Уфа
1:0 Лисакович – 37' (пен)   1:1 Камилов – 54'   1:2 Ортис – 90'

Да, в нынешнее время это прозвучит немного удивительно, но «Рубин» имел преимущество в первые 45 минут. Хотя в них не особо верили даже букмекеры. Впрочем, преимущество было, скорее, во владении мячом. По ударам – равенство, по ударам в створ – 2-1 в пользу Казани. Просто в конце первого тайма им повезло: розыгрыш штрафного, столкновение двух игроков головами – и мяч отскочил к Лисаковичу. Тот пробил из-за штрафной, но под удар бросился Йокич. С поднятой рукой. Мяч попал в районе плеча, а Иванов пошёл смотреть повтор. И поставил пенальти после консультации с видеоассистентом. Ещё один сюрприз: нелюбимый Слуцким Иванов встал на сторону «Рубина». Хотя основания для обратного решения тоже были.

В ЭТО НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ! «Рубин» вылетел, не забив пенальти на последней секунде! LIVE В ЭТО НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ! «Рубин» вылетел, не забив пенальти на последней секунде! LIVE

Интересно, что уже в перерыве на судей наехали со стороны «Уфы». Вот цитата защитника: «У нас в стране VAR трактуется так, как хочется. Когда одной команде нужен пенальти, они его ставят. Когда у другой команды такой же момент, то могут не поставить. Это делает один и тот же арбитр, у нас это в порядке вещей. Поэтому вполне логично, что судейство будет на стороне «Рубина», все мелкие нарушения в их сторону».

Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Фото: rubin-kazan.ru

Казалось, второй тайм пройдёт по такому же сюжету: «Рубин» затушит все атаки «Уфы» и спокойно удержит результат. Ведь чему-то Слуцкий должен был научить команду за это время. Для Стукалова и его парней это был тайм жизни. Ведь все помнят слова гендиректора Шамиля Газизова, который сообщил, что клуб прекратит существование в случае вылета. Поэтому парни не могли бросить бороться. И у них получилось изменить ход игры.

После перерыва «Уфа» пошла в атаку. Оказалось, не всё так сложно. «Рубин» перестал даже бежать вперёд. Только один удар в створ за весь тайм у казанцев – просто позор. Помогло и то, что «Уфа» очень быстро отыгралась благодаря Камилову, так что второй гол, казалось, лишь дело времени.

Слуцкий нервно ходил по бровке, делал замены и заводил трибуны. Тренер не терял надежду. Но это не помогло избежать второго гола – ошибка обороны, Ортиз выбежал один на один и перекинул Медведева.

А вот дальше началось самое дикое: уже в добавленное время Урунов бестолково ткнул сзади по ноге Тальби. Закономерный пенальти. К мячу вновь подошёл Лисакович. Всё это происходило чуть ли не на фоне драки на поле. И нападающий не справился с эмоциями – пробил в штангу. И похоронил надежду на спасение.

Сразу после этого финальный свисток – «Рубин» на 15-м месте и вылетает из РПЛ. Если не будет моратория или других решений. «Уфа» попала в стыковые матчи и продолжает борьбу за собственное будущее. Пожалуй, это была самая дикая концовка сезона.

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