«Зенит» опубликовал видеоролик в честь ухода из клуба Артёма Дзюбы
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Пресс-служба «Зенита» в своих соцсетях опубликовала ролик, посвящённый нападающему Артёму Дзюбе. Форвард покинет команду из Санкт-Петербурга в конце сезона на правах свободного агента.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в YouTube-канале «Зенита».
33-летний Дзюба стал футболистом «Зенита» в 2015 году. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах 2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13).
Дзюба объявил об уходе из «Зенита» вчера, 22 мая. Он опубликовал видео, на котором предстал в образе супергероя вселенной Marvel Дэдпула.
В 249 матчах за «Зенит» Дзюба забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.
Новость по темеДзюба в 5 из 7 сезонов становился лучшим бомбардиром «Зенита»
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