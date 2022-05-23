Ибрагимович эмоционально выступил перед фанатами после завоевания чемпионства с «Миланом»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович эмоционально выступил перед болельщиками «россонери» после завоевания чемпионства Италии сезона-2021/2022.
Фанаты «Милана» заполонили улицы города после долгожданной победы в Серии А. Ибрагимович, возвысившись над ними, произнёс небольшую эмоциональную речь и стал заводить толпу кричалками.
«Милан» — это не только город Милан. «Милан» — это вся Италия!» — крикнул Ибрагимович в микрофон.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после завоевания чемпионства Италии
Напомним, «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.
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