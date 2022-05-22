«Милан» — чемпион спустя 11 лет! Каким был мир, когда клуб брал золото последний раз

«Милан» стал чемпионом Италии – впервые с сезона-2010/2011. Вспоминаем, что происходило в мире в первые полгода 2011-го, когда «россонери» мчались к чемпионству.

🇷🇺 Россия

Теракт в Домодедово

24 января в 16:32 в зале международных прилётов столичного аэропорта произошёл взрыв – в толпе встречающих подорвался смертник. По данным следствия, террорист зашёл в здание аэропорта, минуя охранников и металлодетекторы. В результате теракта погибли 37 человек, ещё 170 были ранены.

Переименование милиции в полицию

Закон был разработан по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева. Он подчёркивал, что реформа «закрепляет партнёрскую модель отношений между полицией и обществом».

Отмена зимнего времени

Ещё одна реформа Медведева – перевод стрелок в России на «летнее» время. Президент аргументировал нововведение так: «Необходимость адаптироваться к изменениям времени связана и со стрессом, и с заболеваниями». Правда, спустя три года время вернули вспять – стрелки снова начали переводить на «зимнее» время.

🌎 Мир

«Арабская весна»

В начале 2011 года арабский мир поглотили протесты: в Египте и Йемене произошли революции, в Ливии и Сирии разгорелись гражданские войны, в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко и Омане прошли массовые демонстрации, менее масштабные акции были зафиксированы в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре. Результатом происходящих событий стали реформы (но не во всех странах), финансовые потери, массовая миграция населения в ЕС и рост цен на нефть.

Цунами в Японии

11 марта у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой от 9,0 до 9,1 балла, а через 69 минут минут берег накрыло мощное цунами – высота волны достигала 10 метров. Отголоски бушующей стихии ощутили на тихоокеанском побережье на другом полушарии: людей эвакуировали от Чили до Аляски. Всего в результате землетрясений и цунами в Японии погибли 15 597 человек, 5694 были ранены, а 4980 пропали без вести.

Тогда же произошли сильнейшие техногенные аварии, самая разрушительная из которых случилась на АЭС «Фукусима-1». Из-за землетрясения на станции отказала система охлаждения, следом прогремели взрывы в энергоблоках. Радиационная авария получила максимальный уровень по Международной шкале ядерных событий – седьмой.

Ликвидация Усамы бен Ладена

На основателя международной террористической организации охотились с 2001 года, но уничтожить его смогли только спустя 10 лет – в результате операции «Копьё Нептуна», инициированной Бараком Обамой. Бен Ладен был убит в своём доме в Пакистане, где жил последнее время.

💪Спорт

Молодёжная сборная России по хоккею взяла золото ЧМ

Эту победу в прессе называли «чудом на льду». Сборная России, в которую мало кто верил до начала турнира, дошла до финала, в котором встретилась с хозяевами чемпионата – канадцами. После двух периодов наша молодёжка проигрывала 0:3, а в третьем совершила невероятный камбэк – забросила пять шайб и победила. С тех пор сборная России до золота не дотягивалась.

Месси в третий раз выиграл «Золотой мяч»

Лео набрал в голосовании 47,88% голосов, Криштиану Роналду стал вторым с огромным отрывом (21,6% баллов). Следом расположились Андрес Иньеста и Хави. Для Месси эта награда стала третьей подряд.

Месси с «Золотым мячом» Фото: Getty Images

Роналдо завершил карьеру

Легендарному бразильцу было 34, когда он принял решение уйти из футбола — устал бороться с участившимися травмами.

Роналдо бывший нападающий сборной Бразилии «Не могу продолжать карьеру. Я хочу играть в футбол, но больше не могу. Думаю об игре, но у меня не получается действовать на поле так, как нужно. Пришло время заканчивать. Моё тело причиняет мне боль. Голова хочет продолжать, а тело больше не может».

Россиянин — впервые на подиуме Формулы-1

На Гран-при Австралии гонщик «Лотус-Рено» Виталий Петров финишировал третьим — историческое достижение для России. Ранее никто из россиян не поднимался на подиум Ф-1.

Виталий Петров Фото: Paul Gilham/Getty Images

Гвардиола взял Лигу чемпионов

«Барселона» в финале на «Уэмбли» обыграла «Манчестер Юнайтед» — 3:1. С тех пор Пеп Гвардиола не брал Лигу чемпионов. В сезоне-2020/2021 он вышел в финал с «Манчестер Сити», но проиграл там «Челси».

Победа «Барселоны» в Лиге чемпионов Фото: Paul Gilham/Getty Images

Чемпионы других лиг

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед» – 19-й титул чемпионов Англии (12-й – в АПЛ).

🇪🇸 «Барселона» – 21-й раз в истории. Лучшим бомбардиром чемпионата с 40 голами стал Криштиану Роналду.

🇩🇪 «Боруссия» – 7-й раз в истории. Вторым стал «Байер», «Бавария» – третьей.

🇫🇷 «Лилль» – 3-й раз в истории. Второе место занял «Марсель», третье – «Лион».

🇷🇺 Переходный сезон – играли по системе «весна-осень-весна».