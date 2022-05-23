Радченко: Семак может и 10 раз подряд выиграть РПЛ вместе с «Зенитом»
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о желании санкт-петербургского клуба заключить новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
«Подписать трёхлетний контракт с Семаком — правильное решение. Это наш российский тренер, который уже выиграл столько титулов подряд с «Зенитом»… Зачем что-то менять? Это оптимальный вариант.
Выиграть Премьер-Лигу семь раз подряд? Семак может и 10! Раз у Семака и у его тренерского штаба получается, то почему бы нет. Возможности у «Зенита» хорошие, да и российские. Если не уедут иностранцы, то это по силам», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2021/2022.
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