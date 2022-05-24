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Жорже Жезуш возглавит «Фенербахче»

Жорже Жезуш возглавит «Фенербахче»
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Португальский тренер Жорже Жезуш возглавит «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, стороны уже встретились и провели предварительные переговоры.

Напомним, Жезуш возглавил «Бенфику» летом 2020 года. «Бенфика» в 15 матчах набрала 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Порту», в 15 встречах набравший 41 очко. В следующем туре чемпионата Португалии сезона-2021/2022 «Бенфика» сыграет с «Порту». Встреча состоится 31 декабря.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В клубе подчеркнули, что продолжат исполнять все договорные обязанности, пока Жезуш не найдёт новый клуб.

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