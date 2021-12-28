Жорже Жезуш покинул пост главного тренера «Бенфики»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш покинул свой пост, сообщается на официальном сайте португальского клуба.



Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Нелсон Вериссимо. В клубе подчеркнули, что продолжат исполнять все договорные обязанности, пока Жезуш не найдёт новый клуб.



Напомним, Жезуш возглавил «Бенфику» летом 2020 года. «Бенфика» в 15 матчах набрала 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Порту», в 15 встречах набравший 41 очко. В следующем туре чемпионата Португалии сезона-2021/2022 «Бенфика» сыграет с «Порту». Встреча состоится 31 декабря.