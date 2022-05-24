Никита Симонян считает, что 16 команд в РПЛ — оптимальный вариант

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги.
«В СССР были все виды чемпионата. И подгруппы были, и всё остальное. Сейчас мы пришли к оптимальному количеству — 16 команд. Спортивный принцип никогда не должен нарушаться», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд.
По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили письма в РФС, в которых выступили против расширения РПЛ, а также поддержали создание Кубка лиги. Клубы отметили экономическую целесообразность такого решения.
Сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.
- 24 мая 2022
-
11:11
-
11:08
-
11:01
-
10:54
-
10:38
-
10:37
-
10:27
-
10:14
-
10:04
-
10:01
-
09:44
-
09:39
-
09:25
-
09:24
-
09:13
-
09:01
-
08:39
-
08:30
-
08:20
-
07:53
-
07:43
-
07:20
-
07:11
-
06:55
-
06:50
-
06:41
-
06:22
-
04:43
-
04:43
-
04:29
-
04:08
-
03:48
-
03:36
-
03:28
-
03:07