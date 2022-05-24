Никита Симонян считает, что 16 команд в РПЛ — оптимальный вариант

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги.



«В СССР были все виды чемпионата. И подгруппы были, и всё остальное. Сейчас мы пришли к оптимальному количеству — 16 команд. Спортивный принцип никогда не должен нарушаться», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд.



По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили письма в РФС, в которых выступили против расширения РПЛ, а также поддержали создание Кубка лиги. Клубы отметили экономическую целесообразность такого решения.



Сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.