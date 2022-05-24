Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Симонян считает, что 16 команд в РПЛ — оптимальный вариант

Никита Симонян считает, что 16 команд в РПЛ — оптимальный вариант
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян прокомментировал возможное расширение Российской Премьер-Лиги.

«В СССР были все виды чемпионата. И подгруппы были, и всё остальное. Сейчас мы пришли к оптимальному количеству — 16 команд. Спортивный принцип никогда не должен нарушаться», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 9 клубов Российской Премьер-Лиги обратились в Российский футбольный союз (РФС) по поводу возможного расширения лиги до 18 команд.

По информации источника, «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород» направили письма в РФС, в которых выступили против расширения РПЛ, а также поддержали создание Кубка лиги. Клубы отметили экономическую целесообразность такого решения.

Сегодня, 24 мая, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет рассмотрен вопрос возможного расширения РПЛ.

Новость по теме
Девять клубов РПЛ выступили против расширения лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022