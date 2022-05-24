Смородская: Кубок лиги? Мы — не Англия. Кубка России достаточно

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что появления Кубка лиги в России может быть лишней мерой.



«Кубок лиги? Я против внедрения такого турнира. У нас есть Кубок России. Нам одного Кубка хватит — достаточно. Мы — не Англия», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, исполком Российского футбольного союза установил срок доработки, просчёта финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.



Пресс-служба РФС сообщила, что турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ.