Смородская: Кубок лиги? Мы — не Англия. Кубка России достаточно
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что появления Кубка лиги в России может быть лишней мерой.
«Кубок лиги? Я против внедрения такого турнира. У нас есть Кубок России. Нам одного Кубка хватит — достаточно. Мы — не Англия», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, исполком Российского футбольного союза установил срок доработки, просчёта финансовой модели Кубка лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.
Пресс-служба РФС сообщила, что турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ.
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