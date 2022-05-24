Каким будет новый сезон в РПЛ? Онлайн исполкома РФС

Привет, друзья. На днях практически завершился сезон в РПЛ (впереди ещё стыковые матчи), и теперь мы гадаем, каким будет новый розыгрыш чемпионата. Сегодня, 24 мая, состоится очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (начало — в 12:00 мск).
Один из пунктов повестки включает в себя стратегический вопрос о системе и формате профессиональных соревнований сезона-2022/2023. Руководители российского футбола прояснят ситуацию с возможным расширением РПЛ и другие нюансы, связанные с формулой проведения нового сезона. До его старта, кстати, осталось примерно два месяца. Возможно, нас с вами ждёт новый формат турнира. Все итоги, реакции, мнения экспертов — в нашей трансляции.
🎬 Никита Симонян высказался о возможном расширении РПЛ.
💬 Генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев выступил против расширения РПЛ.
В повестке исполкома РФС будет несколько вариантов реформы лиги, в том числе и с расширением РПЛ до 18 команд. Я категорически против этого. Да, такое можно рассматривать в принципе, но это не делается, когда идёт последний тур. Надо жить по правилам, соблюдать регламент
👇 За последние дни у нас вышло несколько материалов, посвящённых футбольным реформам в других чемпионатах. Ниже — примеры Бельгии и Австрии.
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