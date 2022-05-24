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Исполком РФС 24 мая 2022: состоится ли расширение РПЛ, каким будет формат нового сезона, реакция экспертов

Каким будет новый сезон в РПЛ? Онлайн исполкома РФС
Кирилл Закатченко
Онлайн исполкома РФС
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Ждём решения по возможному расширению лиги.

Привет, друзья. На днях практически завершился сезон в РПЛ (впереди ещё стыковые матчи), и теперь мы гадаем, каким будет новый розыгрыш чемпионата. Сегодня, 24 мая, состоится очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (начало — в 12:00 мск).

Один из пунктов повестки включает в себя стратегический вопрос о системе и формате профессиональных соревнований сезона-2022/2023. Руководители российского футбола прояснят ситуацию с возможным расширением РПЛ и другие нюансы, связанные с формулой проведения нового сезона. До его старта, кстати, осталось примерно два месяца. Возможно, нас с вами ждёт новый формат турнира. Все итоги, реакции, мнения экспертов — в нашей трансляции.

Live Кирилл Закатченко

🎬 Никита Симонян высказался о возможном расширении РПЛ.

10:29 Кирилл Закатченко

💬 Генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев выступил против расширения РПЛ.

В повестке исполкома РФС будет несколько вариантов реформы лиги, в том числе и с расширением РПЛ до 18 команд. Я категорически против этого. Да, такое можно рассматривать в принципе, но это не делается, когда идёт последний тур. Надо жить по правилам, соблюдать регламент
10:25 Кирилл Закатченко

👇 За последние дни у нас вышло несколько материалов, посвящённых футбольным реформам в других чемпионатах. Ниже — примеры Бельгии и Австрии.

Вот это реформы! Как изменить российский футбол на примере Бельгии Вот это реформы! Как изменить российский футбол на примере Бельгии
Пособие для России, как нужно спасать футбол. Рабочие реформы на примере Дании и Австрии Пособие для России, как нужно спасать футбол. Рабочие реформы на примере Дании и Австрии
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Теги Футбол РПЛ РФС РПЛ •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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