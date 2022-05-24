Каким будет новый сезон в РПЛ? Онлайн исполкома РФС

Привет, друзья. На днях практически завершился сезон в РПЛ (впереди ещё стыковые матчи), и теперь мы гадаем, каким будет новый розыгрыш чемпионата. Сегодня, 24 мая, состоится очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (начало — в 12:00 мск).



Один из пунктов повестки включает в себя стратегический вопрос о системе и формате профессиональных соревнований сезона-2022/2023. Руководители российского футбола прояснят ситуацию с возможным расширением РПЛ и другие нюансы, связанные с формулой проведения нового сезона. До его старта, кстати, осталось примерно два месяца. Возможно, нас с вами ждёт новый формат турнира. Все итоги, реакции, мнения экспертов — в нашей трансляции.