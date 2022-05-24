Колосков: с сохранением формата РПЛ согласились все, кроме гендиректора «Рубина» Сайманова

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об обстоятельствах принятия решения о сохранении формата РПЛ на следующий сезон.
«Сегодня было принято решение, которое и должно было быть принято — в полном соответствии с регламентом, который был утверждён исполкомом и согласован со всеми клубами. Поэтому иных решений не могло и не должно быть.
Никто сегодня не голосовал. Генеральный директор «Рубина» сказал, что он против принятого решения. Все согласились с предложением администрации сохранить нынешний формат РПЛ, за исключением Рустема Сайманова.
Говоря о Кубке лиги, создана комиссия, которая будет обсуждать вопросы формата, допуска и главное — финансирования. Нужны деньги. Если будут деньги, то будет и турнир», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 24 мая 2022
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