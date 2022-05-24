Дмитрий Хохлов: новый лимит на легионеров в РПЛ неактуален. Совсем
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023.
«Новый лимит? Я думаю, что он сейчас неактуален. Совсем. В нынешней ситуации можно сделать как меньше, так и больше. На это вообще не стоит обращать внимания», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, согласно правилам нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми иностранных игроков.
Комментарии
- 24 мая 2022
-
20:14
-
20:13
-
20:07
-
19:51
-
19:47
-
19:41
-
19:41
-
19:18
-
19:10
-
19:03
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:52
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00
Партнерский контент