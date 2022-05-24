Дмитрий Хохлов: новый лимит на легионеров в РПЛ неактуален. Совсем

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о введении нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023.

«Новый лимит? Я думаю, что он сейчас неактуален. Совсем. В нынешней ситуации можно сделать как меньше, так и больше. На это вообще не стоит обращать внимания», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, согласно правилам нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми иностранных игроков.