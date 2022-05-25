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Леонченко: «Локомотив» готов рассмотреть предложения о трансфере Баринова

Леонченко: «Локомотив» готов рассмотреть предложения о трансфере Баринова
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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о будущем полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Баринов является одним из ключевых наших футболистов. Если Дмитрию поступит предложение, которое его заинтересует и будет соответствовать нашим интересам, то, конечно, мы будем готовы его рассматривать. На сегодняшний день такого предложения нет», — сказал Леонченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Баринов выступает за основную команду московского «Локомотива» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 25-летний футболист принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в национальную команду России.

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