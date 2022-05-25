Фергюсон – о Клоппе: советовал ему пойти в клуб с историей. Надо было назвать «Сканторп»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон рассказал о разговоре с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, который состоялся 12 лет назад.

Юрген Клопп завоевал награду менеджера года Премьер-лиги по версии Ассоциации менеджеров АПЛ. Награду тренеру «Ливерпуля» вручал именно сэр Алекс Фергюсон. Передавая Клоппу трофей, Фергюсон рассказал о совете, который давал ранее наставнику «Ливерпуля».

«Это просто ужас. Когда я впервые встретил его 12 лет назад, я посоветовал ему перейти в клуб с историей. Но нужно было просто сказать ему, чтобы он отправился в «Сканторп Юнайтед», — приводит шутку Фергюсона Daily Mail.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, занял второе место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом».