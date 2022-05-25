В «Химках» прокомментировали поражение в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровск»
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение в первом стыковой матче со «СКА-Хабаровск» со счётом 0:1.
«Тяжёлая игра. Наследник Юрана победил действующую команду Сергея Николаевича. Трудный перелёт — семь с половиной часов. Плюс искусственное поле не совсем хорошего качества. Мы знали все эти минусы. Надо было играть, забивать — результат был бы другой. Ничего страшного, надо готовиться к игре дома. Сейчас спокойно прилететь, сделать выводы и уже на домашнем поле решить задачу — выиграть с разницей в два и более мяча, для того чтобы спокойно готовиться к следующему сезону. Будет тяжело, но это необходимо реализовывать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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