В «Химках» прокомментировали поражение в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровск»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение в первом стыковой матче со «СКА-Хабаровск» со счётом 0:1.



«Тяжёлая игра. Наследник Юрана победил действующую команду Сергея Николаевича. Трудный перелёт — семь с половиной часов. Плюс искусственное поле не совсем хорошего качества. Мы знали все эти минусы. Надо было играть, забивать — результат был бы другой. Ничего страшного, надо готовиться к игре дома. Сейчас спокойно прилететь, сделать выводы и уже на домашнем поле решить задачу — выиграть с разницей в два и более мяча, для того чтобы спокойно готовиться к следующему сезону. Будет тяжело, но это необходимо реализовывать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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