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Лантратову могут грозить санкции от РФС. Он толкнул болбоя во время матча со СКА

Лантратову могут грозить санкции от РФС. Он толкнул болбоя во время матча со СКА
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Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев рассказал о том, что вратарю «Химок» Илье Лантратову могут грозить санкции от РФС за то, что он толкнул болбоя в матче со «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Если поведение Лантратова будет записано в протоколе, то, скорее всего, КДК будет рассматривать эпизод. Если направят к нам, к руководству лиги или РФС, то Комитет по этике РФС будет рассматривать», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Химки» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ со счётом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте матча забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон.

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая в Химках.

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