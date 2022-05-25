В «Химках» объяснили отсутствие Жиркова и Мамаева в матче со СКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил отсутствие футболистов подмосковного клуба Юрия Жиркова и Павла Мамаева в матче со «СКА-Хабаровск» (0:1).



«Почему на игру не прилетели Мамаев и Жирков? Это тренерское решение: значит, не были готовы. Сергей Николаевич взял только тех, кто готов по спортивному принципу. У него других принципов не бывает.



Продления контракта с Мамаевым и Жирковым? Мы продлили себе на неделю этот вопрос. Теперь после 28 мая», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Химки» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ со счётом 1:0. Единственный гол на 14-й минуте матча забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон.