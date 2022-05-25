Отец Агаларова оценил игру сына в первом стыковом матче с «Оренбургом»

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов оценил игру сына в первом стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022 с «Оренбургом» (2:2).

«Заработал пенальти: поймал вратаря на ошибке и реализовал его. Нормально сыграл. Думаю, чуть попозже созвонимся и поговорим», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» — «Оренбург» состоится 28 мая в Уфе. Начало встречи — в 16:00 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».