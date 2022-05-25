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«Уфа» не смогла обыграть «Оренбург» в первом стыковом матче РПЛ, дважды забив с пенальти

«Уфа» не смогла обыграть «Оренбург» в первом стыковом матче РПЛ, дважды забив с пенальти
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Сегодня, 25 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге в первом переходном матче чемпионата России сезона-2021/2022 «Оренбург» принимал «Уфу». Команды сыграли вничью — 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте пенальти в ворота «Оренбурга» реализовал форвард «Уфы» Гамид Агаларов. На 61-й минуте с точки отличился хавбек гостей Владислав Камилов.

На 70-й минуте взятием ворот отметился защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович. На 84-й минуте мяч забил защитник «Оренбурга» Андрей Малых. На 90+3-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Адесойе Ойеволе.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» — «Оренбург» состоится 28 мая в Уфе. Начало встречи — в 16:00 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
25 мая 2022, среда. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Агаларов – 19' (пен)   0:2 Камилов – 61' (пен)   1:2 Гойкович – 70'   2:2 Малых – 84'
Удаления: Ойеволе – 90+3' / нет
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