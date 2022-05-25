«Уфа» не смогла обыграть «Оренбург» в первом стыковом матче РПЛ, дважды забив с пенальти

Сегодня, 25 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге в первом переходном матче чемпионата России сезона-2021/2022 «Оренбург» принимал «Уфу». Команды сыграли вничью — 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте пенальти в ворота «Оренбурга» реализовал форвард «Уфы» Гамид Агаларов. На 61-й минуте с точки отличился хавбек гостей Владислав Камилов.

На 70-й минуте взятием ворот отметился защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович. На 84-й минуте мяч забил защитник «Оренбурга» Андрей Малых. На 90+3-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Адесойе Ойеволе.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).



Ответный стыковой матч чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» — «Оренбург» состоится 28 мая в Уфе. Начало встречи — в 16:00 мск. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».