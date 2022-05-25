«Рома» — «Фейеноорд»: римляне вышли вперёд
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Сегодня, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встречаются «Рома» и «Фейеноорд». Финал проходит в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».
Римляне вышли вперёд — на 32-й минуте отличился Николо Дзаньоло. Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу голкипера Юстина Бейло.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры «Рома» — «Фейеноорд».
21 мая «Рома» вышла в Лигу Европы в первом сезоне при Жозе Моуринью. Таким образом, римляне сыграют в Лиге Европы вне зависимости от результата сегодняшнего матча.
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