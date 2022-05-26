Лапорта — о Левандовском: очень хороший игрок, который нам нравится

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с возможным трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовского.
«У него остался ещё год по контракту с «Баварией», ситуация такова. И это всё, я больше ничего не могу сказать. Пусть все работают. Он очень хороший игрок, который нам очень нравится, но у него контракт», — цитирует Лапорту L’Esportiu.
Ранее появилась информация, что польский нападающий уже согласовал контракт с «Барселоной».
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн.
Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В прошедшем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.
- 26 мая 2022
-
02:42
-
02:31
-
02:14
-
02:05
-
01:49
-
01:48
-
01:32
-
01:28
-
01:23
-
01:14
-
01:09
-
01:00
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:33
-
00:33
-
00:15
-
00:04
- 25 мая 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:36
-
23:28
-
23:23
-
22:59
-
22:56
-
22:39
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
22:07
-
22:00
-
21:52
-
21:41