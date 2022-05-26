Лапорта — о Левандовском: очень хороший игрок, который нам нравится

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с возможным трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовского.



«У него остался ещё год по контракту с «Баварией», ситуация такова. И это всё, я больше ничего не могу сказать. Пусть все работают. Он очень хороший игрок, который нам очень нравится, но у него контракт», — цитирует Лапорту L’Esportiu.



Ранее появилась информация, что польский нападающий уже согласовал контракт с «Барселоной».

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Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В прошедшем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.