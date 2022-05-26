Колыванов: если Шварц уйдёт из «Динамо», то ничего страшного. Есть свои специалисты

Российский специалист Игорь Колыванов высказался о возможном уходе Сандро Шварца с поста главного тренера московского «Динамо».
«После зимнего перерыва игра у «Динамо» поблекла. Если Шварц уйдёт, то игра динамовцев кардинально не поменяется. Они не начнут играть строго от обороны.
Конечно, оборону надо усиливать, потому что в последних матчах они играл из рук вон плохо. Вообще создалось ощущение, что команда начала играть как-то авантюрно. Никто никого не держит, в обороне большие провалы. Если Шварц покинет клуб, то ничего страшного. У нас есть специалисты, которые могут прийти на его место, а его стоит только поблагодарить за третью строчку в чемпионате, за команду, которую он построил», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 26 мая 2022
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