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Колыванов: если Шварц уйдёт из «Динамо», то ничего страшного. Есть свои специалисты

Колыванов: если Шварц уйдёт из «Динамо», то ничего страшного. Есть свои специалисты
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Российский специалист Игорь Колыванов высказался о возможном уходе Сандро Шварца с поста главного тренера московского «Динамо».

«После зимнего перерыва игра у «Динамо» поблекла. Если Шварц уйдёт, то игра динамовцев кардинально не поменяется. Они не начнут играть строго от обороны.

Конечно, оборону надо усиливать, потому что в последних матчах они играл из рук вон плохо. Вообще создалось ощущение, что команда начала играть как-то авантюрно. Никто никого не держит, в обороне большие провалы. Если Шварц покинет клуб, то ничего страшного. У нас есть специалисты, которые могут прийти на его место, а его стоит только поблагодарить за третью строчку в чемпионате, за команду, которую он построил», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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