«Сочи» сейчас ничем не хуже ЦСКА». Мостовой — о возможном назначении Федотова

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал информацию о желании ЦСКА назначить наставника «Сочи» Владимира Федотова главным тренером армейцев.

«Нормальная кандидатура. Но имеет ли смысл из «Сочи» в ЦСКА уходить? Имя играет свою роль, но нет смысла в этом имени, если команда нигде не будет играть. Ясно, что человек выбирает, где ему комфортнее.



Берут под задачи выиграть РПЛ? Ну какая задача выиграть РПЛ? Как они это сделают? Задача выиграть РПЛ будет у «Зенита», если состав останется. Ясно, что как можно выше будет задача. Но «Сочи» сейчас ничем не хуже ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

До «Сочи» Федотов возглавлял «Оренбург», московский «Арарат» и «Урал».