Слуцкий — об уходе Кварацхелии: когда у папы разбили машину, а в окна летят камни — уедешь

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об уходе Хвичи Кварацхелии из казанского клуба.

«Что касается Хвичи, то, когда у папы разбили машину, в окна летят камни – наверное, ты уедешь. Хакшабанович? То же самое: мама в слезах звонит, из посольства звонят, парафинят – как не уехать?» — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.

31 марта 21-летний Кварацхелия стал игроком «Динамо» из Батуми. Далее стало известно, что полузащитник разорвал контракт с «Рубином», а в летнее трансферное окно станет игроком «Наполи».