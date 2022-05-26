Слуцкий — об уходе Кварацхелии: когда у папы разбили машину, а в окна летят камни — уедешь

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об уходе Хвичи Кварацхелии из казанского клуба.
«Что касается Хвичи, то, когда у папы разбили машину, в окна летят камни – наверное, ты уедешь. Хакшабанович? То же самое: мама в слезах звонит, из посольства звонят, парафинят – как не уехать?» — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.
Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.
31 марта 21-летний Кварацхелия стал игроком «Динамо» из Батуми. Далее стало известно, что полузащитник разорвал контракт с «Рубином», а в летнее трансферное окно станет игроком «Наполи».
- 26 мая 2022
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