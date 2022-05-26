Эдуард Менди: хочу, чтобы Мане выиграл ЛЧ. Это ключевой момент для взятия «Золотого мяча»

Вратарь «Челси» Эдуард Менди считает, что победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов может принести нападающему красных Садио Мане «Золотой мяч».



«Конечно, я хочу, чтобы Садио выиграл Лигу чемпионов. Он проводит исключительный сезон, претендует на «Золотой мяч», а Лига чемпионов станет поворотным моментом. Он сыграет против своего главного соперника (Карима Бензема. – Прим. «Чемпионата»). Тот, кто победит, наберёт большое количество очков», — цитирует Менди Foot Mercato.



Контракт Садио с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/2022 Мане сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и сделал пять голевых передач.



Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.