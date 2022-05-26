Каррагер: у «Реала» больше поражений в ЛЧ, чем у «Ливерпуля» за весь сезон

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» обыграет мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов.



«Я наблюдал за игрой «Реала» в этом сезоне, и они проиграли больше матчей в Лиге чемпионов, чем «Ливерпуль» за весь сезон во всех турнирах.



«Мадрид» — очень хорошая команда, но они не так хороши, как «Ман Сити», и я не думаю, что они на уровне «Челси», хоть они и обыграли обе команды. «Ман Сити» должен был разгромить их, они должны были выиграть дома со счётом 6:2.



Конечно, «Реал» может выиграть — это один матч. Я просто думаю, что, если бы «Сити» или «Ливерпуль» играли с «Реалом» в одном матче, имея в распоряжении весь состав и играя в полную силу, они бы выиграли игру. Я уверен в этом», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.