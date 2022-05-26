Каррагер: у «Реала» больше поражений в ЛЧ, чем у «Ливерпуля» за весь сезон

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» обыграет мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов.
«Я наблюдал за игрой «Реала» в этом сезоне, и они проиграли больше матчей в Лиге чемпионов, чем «Ливерпуль» за весь сезон во всех турнирах.
«Мадрид» — очень хорошая команда, но они не так хороши, как «Ман Сити», и я не думаю, что они на уровне «Челси», хоть они и обыграли обе команды. «Ман Сити» должен был разгромить их, они должны были выиграть дома со счётом 6:2.
Конечно, «Реал» может выиграть — это один матч. Я просто думаю, что, если бы «Сити» или «Ливерпуль» играли с «Реалом» в одном матче, имея в распоряжении весь состав и играя в полную силу, они бы выиграли игру. Я уверен в этом», — цитирует Каррагера Sky Sports.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая. Матч пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 26 мая 2022
-
17:59
-
17:57
-
17:55
-
17:51
-
17:35
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
16:59
-
16:57
-
16:44
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
16:05
-
16:02
-
15:49
-
15:46
-
15:34
-
15:33
-
15:17
-
14:59
-
14:53
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:11
-
14:06
-
13:44