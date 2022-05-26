Агент Малкома и Клаудиньо: моими клиентами всегда интересуются другие клубы

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал об интересе к своим клиентам.
«Когда вернутся в Россию, не знаю. Что же касается предложений других клубов, по Малкому и Клаудиньо всегда есть запросы. Какие именно клубы ими интересуются? Не могу сказать», — цитирует агента «РБ Спорт».
Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».
В завершившемся сезоне Клаудиньо и Малком провели в составе «Зенита» 31 и 35 матчей соответственно. Малком забил 8 голов и отдал 7 голевых передач в РПЛ, Клаудиньо 8 раз поражал ворота соперников и 4 раза ассистировал.
- 26 мая 2022
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