«Монако» требует у «Реала» ещё € 15 млн для оплаты налога за переход Тчуамени

Переход полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени в «Реал» может быть отложен, сообщает ESPN GB.



По информации источника, руководство монегасков требует у «Реала» ещё € 15 млн для оплаты налога княжества Монако на прибыль. Ранее мадридский клуб предложил € 80 млн за Тчуамени и пока что не планирует увеличивать сумму сделки, поэтому переход может быть на некоторое время отложен.



Ранее сообщалось, что «Реал» назначил Тчуамени приоритетной трансферной целью, после того как сорвался трансфер Килиана Мбаппе, который продлил контракт с «ПСЖ».



22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.



В минувшем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.

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