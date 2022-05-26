«ПСЖ» может перехватить Тчуамени у «Реала». Игрока просил подписать Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» может перехватить полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени у «Реала», сообщает Marca.

По данным источника, представители «ПСЖ» связались с агентом Тчуамени и обсудили возможность перехода игрока в клуб. Ранее сообщалось, что «Реал» назначил Тчуамени приоритетной трансферной целью после того, как сорвался трансфер Килиана Мбаппе, который продлил контракт с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил у руководства «ПСЖ» подписать Тчуамени и игрока «Барселоны» Усмана Дембеле.

22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.

В минувшем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.