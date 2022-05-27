Слуцкий ответил на вопрос о своём отсутствии на итоговой пресс-конференции «Рубина»

51-летний российский наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, почему он не присутствовал на итоговой пресс-конференции по окончании сезона, которую проводил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.
«Первоначально было объявлено, что это будет пресс-конференция генерального директора клуба. И я изначально не фигурировал в списке участников.
Многие журналисты задавали вопросы спортивного характера, интересовались, почему нет Слуцкого. Но я и не должен был там присутствовать, и я сегодня здесь и отвечаю на все вопросы», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:
Напомним, казанский «Рубин» завершил сезон на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 30 матчах, вследствие чего проведёт следующий сезон в Футбольной национальной лиге.
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