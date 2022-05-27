Слуцкий ответил на вопрос о своём отсутствии на итоговой пресс-конференции «Рубина»

51-летний российский наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, почему он не присутствовал на итоговой пресс-конференции по окончании сезона, которую проводил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

«Первоначально было объявлено, что это будет пресс-конференция генерального директора клуба. И я изначально не фигурировал в списке участников.

Многие журналисты задавали вопросы спортивного характера, интересовались, почему нет Слуцкого. Но я и не должен был там присутствовать, и я сегодня здесь и отвечаю на все вопросы», — сказал Слуцкий в интервью для YouTube-канала Василия Уткина.

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:

Напомним, казанский «Рубин» завершил сезон на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 30 матчах, вследствие чего проведёт следующий сезон в Футбольной национальной лиге.