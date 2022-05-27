Ван Дейк назвал свою команду мечты, не включив в неё ни одного нападающего «Ливерпуля»

30-летний нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в эфире BT Sport в ответ на вопрос от знаменитого коллеги по амплуа – Рио Фердинанда назвал свою команду мечты, состоящую из пяти игроков. Об этом сообщает Mirror.
Ван Дейк выбрал на позицию вратаря своего одноклубника – Алисона Бекера, в качестве единственного игрока обороны он поставил себя, в полузащите оказался хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, а в нападении пара французских форвардов – Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Карим Бензема, выступающий за мадридский «Реал».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
Напомним, уже в эти выходные, в субботу, 29 мая, ван Дейку предстоит противостояние с Каримом Бензема в матче финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» соответственно. Начало встречи – 22:00 мск.
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