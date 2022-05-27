«Тоттенхэм», «Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к форварду «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.



По информации источника, 25-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм Хотспур», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».



В прошедшем сезоне Ришарлисон провёл за «Эвертон» 33 матча во всех турнирах, забив 11 голов, а также отдав пять результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 50 млн.

Ранее сообщалось, что агент нападающего контактировал с несколькими клубами из ведущих европейских лиг. Отмечается, что сам 25-летний бразильский игрок предпочёл бы остаться в чемпионате Англии.