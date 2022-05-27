«Тоттенхэм», «Реал» и «ПСЖ» проявляют интерес к форварду «Эвертона»
Поделиться
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, 25-летним бразильцем интересуются «Тоттенхэм Хотспур», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».
В прошедшем сезоне Ришарлисон провёл за «Эвертон» 33 матча во всех турнирах, забив 11 голов, а также отдав пять результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 50 млн.
Ранее сообщалось, что агент нападающего контактировал с несколькими клубами из ведущих европейских лиг. Отмечается, что сам 25-летний бразильский игрок предпочёл бы остаться в чемпионате Англии.
Новость по теме«Бавария» может подписать Ришарлисона на замену Левандовскому
Комментарии
- 27 мая 2022
-
04:23
-
04:17
-
03:50
-
03:49
-
03:37
-
03:25
-
03:19
-
02:46
-
02:43
-
02:19
-
02:12
-
01:58
-
01:52
-
01:40
-
01:40
-
01:27
-
01:27
-
01:13
-
00:52
-
00:49
-
00:35
-
00:28
-
00:27
-
00:06
- 26 мая 2022
-
23:55
-
23:40
-
23:36
-
23:17
-
23:00
-
22:58
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:00
Партнерский контент