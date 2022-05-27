Полузащитник «Уфы»: нам нужно доказывать самим себе, что мы не уровень ФНЛ

Полузащитник «Уфы» Руслан Фищенко высказался о стыковых матчах с «Оренбургом» за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:2, ответная встреча состоится 28 мая.

«Когда повели в первом матче со счётом 2:0, уже психологически подсели, начали охранять счёт. Наверное, этого не нужно было делать. Надо отдать должное «Оренбургу», игроки не опустили руки, нашли в себе силы биться. Это не чемпионат, тут две игры, всегда так, по одной игре ничего не решить. Приедем, спокойно выдохнем и на свежую голову будем разбирать игру.

Остались ли эмоциональные силы? Остались, потому что нам деваться некуда. Кровью и потом нужно добывать всё это. В ответном матче будем играть первым номером, добивать их, соперника. Нам нужна только победа, даже ничья нас не устраивает. Нам нужно доказывать самим себе, что мы не уровень ФНЛ, то, что мы игроки Премьер-Лиги», — приводит слова Фищенко «Молодёжная газета».