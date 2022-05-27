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«Челси» интересуется Неймаром, который может покинуть «ПСЖ»

«Челси» интересуется Неймаром, который может покинуть «ПСЖ»
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Лондонский «Челси» проявляет интерес к форварду «ПСЖ» Неймару, сообщает ESPN. По данным источника, лондонский клуб уже давно наблюдает за бразильским форвардом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать 30-летнего игрока. В парижском клубе хотят строить клуб вокруг более молодых футболистов. Несмотря на желание бразильского нападающего остаться в команде, «ПСЖ» может продать игрока, если получит подходящее предложение.

В нынешнем сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока «ПСЖ» в € 90 млн. Контракт 30-летнего футболиста сборной Бразилии с французским клубом действует до 2025 года.

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