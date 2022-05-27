Клопп: не знаю, кто фаворит финала Лиги чемпионов, да и мне всё равно
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, говоря об ожиданиях от финала Лиги чемпионов, затруднился назвать фаворита матча. В финале «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом».
«Если посмотреть на историю клубов, на то, как «Реал» совершает камбэки, я бы сказал, что они — фавориты. Но я хочу, чтобы и мы были на этом же уровне в подобных вещах. Я хочу, чтобы мы были собой в финале. Если мы сыграем в свой лучший футбол, с нами будет сложно.
Моя главная забота — чтобы мы были собой, были уверены в себе. Я не знаю, кто является фаворитом матча. Да и мне всё равно», — сказал Клопп на пресс-конференции.
Финал Лиги чемпионов состоится в Париже (Франция) на стадионе «Стад де Франс» в субботу, 28 мая.
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