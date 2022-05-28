Отношения между Мбаппе и Неймаром испортились, «ПСЖ» готов продать бразильца

Отношения между Килианом Мбаппе и Неймаром ухудшились, сообщает AS со ссылкой на L’Équipe.



По информации источника, некогда хорошие отношения двух форвардов стали хуже. Это может привести к уходу бразильца из «Пари Сен-Жермен». Парижский клуб больше не считает Неймара неприкасаемым и готов продать его летом.

Препятствием для ухода нападающего может стать его высокая зарплата – € 4 млн.в месяц до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Неймаром интересуется лондонский «Челси».Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока «ПСЖ» в € 90 млн.

Напомним, Неймар выступает за парижан с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне бразилец в 22 матчах французской Лиги 1 забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.